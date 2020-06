Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un début de séance en territoire positif Cercle Finance • 26/06/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'inscrire en hausse vendredi matin au lendemain d'une nette progression à New York, dopée par les valeurs bancaires et la promesse d'un assouplissement de la 'règle Volcker'. A 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - s'adjuge 59 points à 4946,5 points, signe avant-coureur d'un début de séance en territoire positif. Wall Street s'était envolée au cours de la dernière demi-heure de transactions hier soir, les investisseurs ayant bien accueilli la confirmation par les régulateurs de leur volonté d'assouplir significativement la 'règle Volcker' qui limite la spéculation bancaire. Les banques devraient donc être autorisées à accroître nettement leurs prises de risques via des 'hedge funds' et divers fonds de capital-risque en mobilisant beaucoup moins de fonds propres. Conséquence, les valeurs bancaires ont poussé le S&P 500 en hausse de 1,1%, dans le sillage notamment de Goldman Sachs (+4,6%), Morgan Stanley (+3,9%), Bank of America (+3,7%) JPMorgan (+3,3%). Portée par ces spéculations d'ordre réglementaire, la Bourse de Paris avait fini la séance d'hier en hausse de 1% à 4919 points dans un volume moyen de 3,5 milliards d'euros. 'Le moral du marché reste malgré tout inégal', préviennent ce matin les analystes de la banque danoise Danske Bank. 'Les cas de Covid-19 aux Etats-Unis ont atteint hier de nouveaux plus hauts journaliers en dépassant les niveaux du mois d'avril et plusieurs Etats sont désormais menacés par l'apparition d'une seconde vague du virus', s'inquiète la banque scandinave. La poignée de statistiques qui seront dévoilées dans la journée parviendront peut-être à apaiser les opérateurs. Les chiffres des dépenses des ménages américains, attendues en début d'après-midi, devraient en effet avoir opéré un solide rebond en mai après deux mois consécutifs de forte baisse, confirmant le redémarrage de la consommation aux Etats-Unis.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.