Marché : vers un début de séance confiant avant les PMI

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un gain du CAC40 de 0,3% à 5809,7 points, les futures sur l'indice phare parisien augurent d'une ouverture en hausse de l'ordre de 0,5% vers 5840 points, dans l'attente de la parution d'une nouvelle vague d'indices PMI dans la matinée. Les opérateurs doivent en effet prendre connaissance des indices PMI composites d'IHS Markit pour les économies du vieux continent, étant rappelé que celui de la zone euro s'était établi à 48,1 en estimation flash pour février (après 47,8 en janvier). Cet après-midi aux Etats-Unis, ils seront aussi attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé -à deux jours du rapport mensuel du Département du Travail- puis aux indices PMI composite d'IHS Markit et ISM non manufacturier. Pour l'heure, la Bourse de Paris pourrait prendre le contre-pied du recul à Wall Street (-1,7% sur le Nasdaq) la veille, après que 'le plus haut responsable bancaire chinois s'est dit préoccupé par les risques liés à d'éventuelles bulles d'actifs', selon Wells Fargo. 'Les opérateurs ont aussi prêté une attention particulière aux remarques des membres de la Fed. Lael Brainard a notamment reconnu que les mouvements de la semaine dernière sur le marché obligataire avaient retenu son attention', note aussi la banque américaine. Dans l'actualité des valeurs, Schneider Electric annonce avoir signé un protocole d'accord relatif à un investissement minoritaire stratégique de 30% dans Uplight, dans une transaction valorisant cette société à environ 1,5 milliard de dollars. Air Liquide indique se renforcer au Kazakhstan à travers Air Liquide Munay Tech Gases, coentreprise qui investira jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir et moderniser des unités de production d'hydrogène et d'azote.

