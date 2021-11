Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un début de séance atone information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - En repli de 0,1% vers 7035 points, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture à peu près stable ce mardi, au lendemain de nouveaux records signés par les principaux indices américains, sur fond de nouvelles favorables en provenance de Washington. 'Les perspectives de dépenses budgétaires supplémentaires ont soutenu le sentiment, la Chambre des représentants des États-Unis ayant adopté vendredi soir le projet de loi très attendu sur les infrastructures de 1.200 milliards de dollars', souligne en effet Wells Fargo. Au chapitre des statistiques, doivent paraitre ce jour les balances commerciales française et allemande pour septembre, puis l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne et enfin les prix à la production aux Etats-Unis pour octobre. Dans l'actualité des valeurs à Paris, la société d'investissement Eurazeo revendique à fin septembre 2021, des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 44% sur 12 mois à 27 milliards d'euros, dont des capitaux permanents (ANR) pour 7,8 milliards. Carrefour affiche pour ambition de tripler sa GMV e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros, et que le digital contribue pour 600 millions d'euros additionnels au résultat opérationnel courant en 2026 par rapport à 2021. A l'occasion de sa journée investisseurs, Maisons du Monde indique viser des ventes entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2025, une marge d'EBIT d'environ 11%, et environs 350 millions d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2022-25.

