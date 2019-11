Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vers un 'Black Friday' dans le rouge Cercle Finance • 29/11/2019 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa consolidation dans des volumes inexistants vendredi, alors que les marchés américains tournent toujours au ralenti du fait du 'Black Friday' et du pont de Thanksgiving. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - perd 15,5 points à 5904,5 points, annonçant une nouvelle ouverture dans le rouge. Le marché parisien avait reculé pour la seconde séance consécutive hier (-0,3% en données cumulées) face à la colère exprimée par Pékin contre Washington après la signature d'une motion en faveur des droits humains et la démocratie à Hong Kong. Sans surprise, la Chine a exigé le retrait de cette motion sous peine de prendre des 'mesures de rétorsion fermes' afin de mettre fin aux interférences dans les affaires internes chinoises. C'est dans ce climat tendu que les investisseurs guetteront aujourd'hui de nouveaux développements dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. En Asie, les principaux marchés ont clôturé en baisse vendredi, pénalisés par la crainte qu'inspire aux investisseurs ce regain de tensions sur le commerce. Pour le Nikkei, à Tokyo, la séance s'est soldée jeudi par un repli de l'ordre de 0,5%. A Shanghai, l'indice SSE Composite a cédé plus de 0,6%. Wall Street - fermée hier pour la fête de Thanskgiving - ne rouvrira aujourd'hui que pour une demi-séance, avec une clôture avancée à 13h00 (heure de New York) soit 19h00 (heure de Paris). La séance s'annonce de toute façon calme puisqu'aucun indicateur américain ne figure à l'agenda en cette journée de 'Black Friday', censée donner le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. A noter qu'en dépit des deux dernières séances de repli à Paris, la tendance sur la semaine n'en demeure pas moins positive, puisque le CAC a repris 0,6% depuis le 22 novembre.

