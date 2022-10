Marché: vent haussier sur les places boursières en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes sont en nette hausse ce matin, Paris s'arroge près de 2,9%, devant Francfort (+2,7%) et Londres (+1,6%).



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des prix à la production industrielle (PPI). Ceux-ci ont augmenté de 5% entre août et septembre dans la zone euro et de 4,9% dans l'UE, selon Eurostat, des rythmes séquentiels en nette accélération par rapport à ceux de 4% et 3,7% observés en juillet.



Dans la zone euro en août, les prix à la production industrielle ont augmenté de 11,8% dans le secteur de l'énergie. A l'exclusion de ce secteur, ils n'ont augmenté que de 0,3% dans l'ensemble de l'industrie.



Par rapport à août 2021, les PPI ont augmenté de 43,3% dans la zone euro et de 43% dans l'UE en août dernier, à comparer à des variations annuelles de 38% et 37,9% respectivement observées en juillet.



Les bourses profitent aussi de la baisse des rendements sur le marché obligataire, baisse qui favorise les prises de risque sur le marché actions. Les US-Bonds à 10 ans retombent ainsi à 3,58%, soit un recul de 1,85%.



Dans l'actualité des valeurs, Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de la division Polymers Sealants North America (PSNA) d'Illinois Tool Works, spécialisée dans les solutions de revêtement, d'adhésif et de scellant, représentant un chiffre d'affaires net estimé à 100 millions de dollars en 2022.



Nestlé annonce le lancement par sa marque Nescafé, d'un vaste plan pour aider à rendre la culture du café plus durable, le Plan Nescafé 2030, pour lequel elle prévoit d'investir plus d'un milliard de francs suisses d'ici 2030.



La division Power Systems de Rolls-Royce et Sowitec, spécialiste des projets d'énergie renouvelable, ont convenu de coopérer dans le but de fournir des projets power-to-X d'une capacité d'électrolyse totale pouvant atteindre 500 mégawatts d'ici 2028.



Enfin, Equinor fait savoir que la construction de la centrale solaire Stępień de 58 MW en Pologne est terminée, et que la centrale est prête à être exploitée. Stępień a été développée et sera exploitée par Wento, filiale à 100% d'Equinor.