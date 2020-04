Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : vent en poupe pour les Bourses européennes Cercle Finance • 22/04/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,4% à Londres, +1,3% à Francfort, +0,9% à Paris), sur fond d'espoir de nouvelles mesures pour soutenir les économies face à la crise provoquée par la pandémie. 'Le Sommet européen de demain va discuter de l'opportunité d'une initiative de soutien à l'économie, de taille importante et gérée par la Commission', souligne LBPAM, notant que des programmes nationaux différents feraient figure de distorsion de concurrence. 'Le Sénat américain a approuvé un nouveau paquet d'aide de près de 500 milliards de dollars et le BCE peut discuter ce jour si elle accepte de la dette notée spéculative comme collatéral pour ses opérations de refinancement', pointe Commerzbank. Seule donnée parue ce matin, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en mars, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques. Sur le front des valeurs, AkzoNobel bondit de 8,5% à Amsterdam, après la publication par le chimiste d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en croissance de 54% à 0,71 euro au titre du premier trimestre, dépassant de 14 centimes le consensus. Heineken recule par contre de 1,1%, après l'annonce par le brasseur d'un recul de 2,1% de ses volumes de bières en organique sur les trois premiers mois de 2020, sous l'effet de la pandémie qui ont impacté significativement les volumes en mars. Roche gagne 1,8% à Zurich, le groupe de santé affichant un chiffre d'affaires trimestriel en augmentation de 7% à taux de change constants, les ventes de nouveaux produits ayant plus que compensé l'impact de la concurrence des biosimilaires.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.