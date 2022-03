Marché: vent défavorable venant de Chine information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Après une séance de consolidation de plus de 0,7% sur le CAC40, l'indice-phare parisien devrait reculer encore à l'ouverture, au vu de futures en repli de 0,2% vers 6725 points, dans le sillage de places asiatiques en retrait sur de mauvaises nouvelles de Chine.



'L'indice PMI officiel de la Chine a nettement manqué les attentes en mars, prouvant que les blocages ont considérablement freiné l'activité économique. Les PMI manufacturier et des services sont tombés en territoire de contraction', note Commerzbank.



'Malheureusement, il y a peu de signes que la récente vague de variante Omicron pourrait être contenue de sitôt, car les cas locaux de Covid-19 sont toujours en augmentation', prévient en outre la banque allemande.



Doivent paraitre d'ici peu l'inflation et les dépenses des ménages en France, puis dans le courant de la matinée, la croissance du PIB britannique, le taux de chômage de la zone euro, et cet après-midi, les revenus et dépenses des ménages américains.



Pour l'heure, Orange a annoncé mercredi soir des décisions relatives à sa gouvernance par son conseil d'administration, qui a proposé notamment la nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur et futur président non exécutif.



De son côté, Air France-KLM fait part du renouvellement par anticipation du mandat de directeur général de Benjamin Smith, pour cinq ans, et de la nomination de Marjan Rintel comme nouvelle directrice générale de KLM, à compter du 1er juillet.



Veolia et Waga Energy annoncent la mise en service, en Seine-et-Marne, de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux en France.