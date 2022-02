Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: vent de panique après l'invasion de l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes plongent (-3,1% à Londres, -4,6% à Francfort et à Paris), l'annonce d'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe, aux conséquences encore incertaines sur le plan économique, semant un vent de panique chez les investisseurs.



'Selon les médias, des colonnes russes ont franchi la frontière et des premiers combats auraient fait au moins sept morts ukrainiens. La communauté internationale, à part la Chine, s'insurge contre cette attaque et prépare de nouvelles sanctions', pointait Kiplink ce matin.



'Le pétrole a franchi le seuil des 100 dollars pour la première fois depuis 2014 tandis que le dollar, considéré comme une monnaie refuge, grimpe. De même, le rendement du taux américain à 10 ans cède 11,5 points de base', soulignait-il.



Sur le front des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance cet après-midi d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain pour le dernier trimestre 2021, ainsi que des ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour janvier.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la confiance des ménages français baisse légèrement en février, selon l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'inscrit en retrait d'un point à 98 et demeure donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Parmi les nombreuses publications de résultats du jour, les opérateurs sanctionnent celles de Rolls-Royce (-17%) et WPP (-7%) à Londres, Deutsche Telekom (-5% à Francfort) et Adecco (-4% à Zurich), alors qu'ils acclament celle de BAE Systems (+5% à Londres).