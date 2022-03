Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: vent d'angoisse en provenance de l'Est information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Dans l'attente du rapport sur l'emploi américain, les Bourses européennes plongent ce vendredi (-2,8% à Londres, -3,2% à Francfort et -3,3% à Paris), les derniers évènements en provenance d'Europe de l'Est continuant d'inquiéter fortement les investisseurs.



'L'aversion au risque est alimentée de nouveau par l'Ukraine où un feu s'est déclaré dans un bâtiment administratif de la Centrale nucléaire de Zaporijjia, qui a fait l'objet de combats', pointe Kiplink, pour qui cet événement souligne le risque de débordement du conflit.



La société de gestion ajoute que le début d'après-midi sera marqué par la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en février, précisant que 400.000 créations de postes sont attendues et que le taux de chômage devrait tomber à 3,9%.



Pour l'heure, de ce côté de l'Atlantique, on notera que le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, en janvier par rapport à décembre 2021, selon les estimations d'Eurostat.



Toujours pour le mois de janvier, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 9,4 milliards d'euros, à comparer à 8,1 milliards le mois précédent, tandis que la production industrielle française a rebondi de 1,6% par rapport à décembre.



Dans l'actualité des valeurs, Universal Music Group lâche près de 5% à Amsterdam après la publication par le groupe d'édition musicale de ses résultats pour 2021, alors que Dassault Aviation reste stable à Paris après la parution des siens.





