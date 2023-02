Marché: une vague de trimestriels bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausse ce jeudi (+0,6% à Londres, +1,4% à Francfort et à Paris), dans une séance dominée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises, généralement saluées par les investisseurs.



Ceux-ci acclament en effet les publications de Siemens (+8%) à Francfort, Legrand (+7%) et Crédit Agricole (+6%) à Paris, KBC (+5%) à Bruxelles, AstraZeneca (+4%) et dans une bien moindre mesure Unilever (+1%) à Londres.



En revanche, Credit Suisse dévisse de 6% à Zurich sur de lourdes pertes annuelles, 'affectées par l'environnement tant macroéconomique que géopolitique difficile, qui a généré de l'incertitude sur les marchés et une aversion au risque chez les clients'.



Cette salve de résultats, jugée dans l'ensemble de bonne facture, permet aux places européennes de prendre le contrepied de la tendance de la veille à Wall Street, où des propos de certains responsables de la Fed ont pesé sur le moral.



'Christopher Waller a notamment déclaré que la banque centrale pourrait devoir relever les taux plus haut que prévu, tandis que John Williams a réitéré ses préoccupations quant à un assouplissement excessif des conditions financières', notait ainsi Wells Fargo.



Seule donnée majeure parue ce matin en Europe, le taux d'inflation en Allemagne a été estimé à +8,7% en janvier (mesuré comme la variation en rythme annuel de l'indice des prix à la consommation), selon Destatis.



'Ce chiffre est légèrement supérieur à celui précédemment rapporté pour décembre', pointe Commerzbank, précisant toutefois que l'IPC national est passé à une nouvelle année de base et qu'il n'est donc pas encore possible de dire si l'inflation a augmenté ou baissé.