Marché : une très légère hausse attendue à l'ouverture

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en très légère hausse lundi pour la première séance du mois de mai, dans l'attente de nouvelles données sur l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - progresse de trois points à 6219 points, annonçant un début de journée dans le vert.

Cette première journée de la semaine sera marquée, entre autres, par la parution des chiffres définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit portant sur le secteur manufacturier en Europe.

Depuis quelques mois, la tendance est redevenue favorable dans l'industrie manufacturière du Vieux Continent, où l'optimisme croissant concernant les perspectives économiques se reflètent dans la vigueur des chiffres de la production et des nouvelles commandes.

Si le marché parisien a affiché une trajectoire globalement stable la semaine dernière (-0,1% en données hebdomadaires), le CAC s'adjuge encore près de 13% depuis le début de l'année.

Certains stratèges s'inquiètent toutefois d'un éventuel retournement de tendance dans les semaines qui viennent, alors que les entreprises ont publié de solides résultats trimestriels et que les marchés se situent à des niveaux de valorisation élevés.

Le mois de mai n'a pas très bonne réputation de ce point de vue et les investisseurs anglo-saxons ont même consacré un célèbre adage boursier aux dégagements qui tendance à survenir à cette période de l'année: 'vendre en mai et partir' ('sell in May and go away').

Si le gros de la saison des résultats est désormais passé aux Etats-Unis, quelques publications sont encore attendues cette semaine, dont les comptes de Pfizer prévus demain.

Les investisseurs devraient surtout surveiller les indicateurs économiques américains, avec l'espoir qu'ils confirment la dynamique impressionnante affichée par les Etats-Unis ces dernières semaines.

L'ISM manufacturier - qui paraîtra cet après-midi - devrait encore s'inscrire en hausse au titre du mois d'avril après avoir multiplié les records depuis quelques mois.

Mais le point d'orgue de la semaine sera constitué, vendredi, par les chiffres de l'emploi du mois d'avril.

Les investisseurs s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé près d'un million d'emplois le mois dernier, pour un taux de chômage qui devrait repasser sous la barre des 6%.