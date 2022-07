Marché: une tendance hésitante avant la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance jeudi matin, les prises d'initiative restant limitées à quelques heures seulement des décisions de politique monétaire de la BCE.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - grappille deux petits points à 6183,5 points, annonçant une ouverture quasi-inchangée.



Après une première partie d'année calamiteuse, les actions européennes ont retrouvé un peu d'élan ces dernières semaines, à la faveur notamment d'une accalmie sur le compartiment obligataire.



Les investisseurs veulent maintenant savoir comment la banque centrale européenne entend réagir aux derniers indicateurs économiques, qui montrent une inflation record en zone euro accompagnée d'un net ralentissement de l'activité.



Depuis plusieurs semaines, la BCE a préparé les esprits des investisseurs à sa première hausse de taux depuis 2011. Toute la question consiste à déterminer si elle optera pour un relèvement de 25 points de base ou un resserrement plus strict de 50 points de base.



'En outre, la présidente Lagarde devrait préciser que le cycle de hausse vient juste de commencer, mais que le calendrier et l'ampleur des futures hausses de taux dépendront de la combinaison future croissance-inflation', prévient Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments.



'Les marchés seront donc attentifs aux commentaires sur les risques de récession', souligne-t-il.



La BCE devrait aussi de préciser ce jeudi les contours de son outil de soutien aux obligations périphériques, dit 'anti-fragmentation', destiné à limiter les variations erratiques entre les obligations d'Etat allemandes et celles du sud de l'Europe.



Autant d'éléments susceptibles d'influencer les rendements obligataires, l'euro et la tendance sur les places boursières.



Sur le marché obligataire, le taux du Bund allemand à dix ans se détend autour de 1,25%, tandis que les rendements italiens remontent à 3,38% dans un contexte de retour de l'incertitude politique dans le pays.



Du côté des changes, l'euro remonte un peu face au dollar, à 1,0220, bien que Mario Draghi ait jeté l'éponge hier suite au refus des trois partis de coalition de lui accorder leur confiance, ce qui laisse entrevoir des élections anticipées.



A ce stade, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une poursuite du redressement de Wall Street alors que les marchés d'actions américains viennent d'aligner deux séances de forte hausse.



Du côté des statistiques, les opérateurs de marchés surveilleront avec attention les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie, qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie américaine.



Le marché prendra également connaissance, à 14h30, des traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que d'une nouvelle rafale de résultats, dont ceux des poids-lourds européens ABB, Nokia et SAP.



Hier soir, le fabricant de véhicules électriques américain Tesla a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, ce qui lui valait une progression de plus de 1% en cotations électroniques d'après-Bourse.