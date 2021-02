Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une tendance haussière qui s'affaiblit Cercle Finance • 12/02/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli vendredi, le marché poursuivant sa consolidation à l'horizontale des derniers jours. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - lâche 15,5 points à 5652,5 points, annonçant un début de séance en territoire positif. En l'absence de facteurs susceptibles d'inciter à poursuivre le récent mouvement haussier, le CAC avait terminé la séance d'hier autour de son point d'équilibre, sous la zone de résistance des 5700/5710 points. 'Les signaux techniques se congestionnent, marquant indirectement un frein au mouvement haussier', estiment les analystes de Kiplink Finance. 'Sur ce niveau de valorisation, la tendance haussière reste affaiblie mais encore positive', affirme toutefois la société de gestion parisienne. A Wall Street, les marchés d'actions américains ont établi de nouveaux records hier, soutenus par des chiffres du chômage montrant que le marché du travail poursuit sa lente amélioration. 'Le moral des investisseurs a été porté par l'engagement continu de la Fed en faveur du maintien de sa politique monétaire accommodante pendant la phase de reprise et par la dynamique favorable entourant le plan de relance de Joe Biden, que la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi espère voir mis en place d'ici à la fin du mois', explique Deutsche Bank. Les valeurs liées aux semi-conducteurs (+3,5% en moyenne) ont notamment mené la hausse du compartiment technologique, l'administration Biden ayant annoncé son intention de se pencher sur le problème de la pénurie de composants électroniques, en particulier dans le secteur automobile. Les intervenants de marché veulent aussi croire en une prochaine amélioration des chiffres épidémiologiques après un hiver difficile sur le front de la pandémie. 'La bonne nouvelle, c'est que les données en provenance du Royaume-Uni et d'Israel, deux des pays où les taux de vaccination sont les plus élevés, montrent que les vaccins fonctionnent', souligne-t-on chez Danske Bank. Cette dernière séance de la semaine s'annonce en revanche assez calme au chapitre économique, même si les investisseurs prendront connaissance des chiffres du PIB britannique au 4ème trimestre dans la matinée puis de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan cet après-midi.

