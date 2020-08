Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une tendance générale favorable aux actions Cercle Finance • 19/08/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer en légère hausse mercredi matin dans le sillage de Wall Street, où le S&P 500 a établi de nouveaux records absolus hier. A en croire les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 se dirige vers une ouverture en petite progression, de l'ordre de 0,1% ou moins. A New York, le S&P et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques mardi, effaçant l'intégralité des pertes accumulées depuis l'apparition de la crise du coronavirus, à la fin du mois de février. 'Les solides chiffres du marché immobilier ont soutenu l'appétit pour le risque vis-à-vis des valeurs liées au logement', explique-t-on chez Danske Bank. Si la tendance générale semble favorable aux actions, les inquiétudes demeurent néanmoins autour du conflit commercial récurrent entre les Etats-Unis et la Chine, qui se cristallise actuellement sur le sort de l'équipementier de réseaux chinois Huawei. 'Cela pourrait avoir un impact négatif sur les grands groupes technologiques mondiaux', avertissent ce matin les équipes de Liberum. A moins de 1,1950 face à l'euro, le dollar continue de faire preuve d'une certaine faiblesse en réaction au blocage des discussions à Washington concernant la mise en place d'un nouveau plan de relance. 'Les commentaires de Mnuchin (le secrétaire américain au Trésor, NDLR), qui a fait part de son incompréhension face à la situation, n'ont pas beaucoup aidé, tout comme les propos du directeur financier de Walmart, qui a déclaré s'attendre à une pression sur les résultats du groupe du fait de l'arrivée à expiration des chèques gouvernementaux visant à soutenir la consommation', indique Deutsche Bank. Les investisseurs seront attentifs ce mercredi à la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait fournir de précieuses indications en vue de la proche réunion de la banque centrale, prévue à la mi-septembre. Sur le plan macroéconomique en Europe, les intervenants attendent les prix à la consommations en zone euro et l'inflation britannique en juillet.

