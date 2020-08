Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une tendance favorable en attendant les PMI Cercle Finance • 03/08/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse lundi matin, la vigueur des places américaines et asiatiques soutenant le marché dans l'attente des résultats des enquêtes PMI sur l'activité manufacturière dans la zone euro. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 20,5 points à 4801,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Vendredi, Wall Street avait fini la semaine en fanfare, avec un Nasdaq qui bondissait de 1,5% au coup de cloche final. C'est Apple qui a fait la différence grâce à un gain de 10,5% qui a permis au géant technologique de voir sa capitalisation exploser à 1.820 milliards de dollars, détrônant ainsi Saudi Aramco de son statut de numéro un planétaire. En Asie, la Bourse de Tokyo affichait des gains de plus de 2,2% ce lundi en toute fin de séance. L'indice SSE Composite de Shanghai progressait pour sa part de plus de 1,3%, tandis que le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale avançait de 1,2%. Bonne nouvelle, l'indice PMI Caixin-Markit manufacturier est ressorti en hausse à 52,8 pour le mois de juillet, contre 51,2 au mois de juin, signalant une 'solide' amélioration des conditions d'activité dans l'industrie manufacturière en Chine. La séance en Europe sera également animée par les résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier européen, puis par l'ISM manufacturier aux Etats-Unis. Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût d'informations concernant l'évolution de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. 'Le coronavirus continue, avec des second vagues de plus en plus palpables en Australie, où Melbourne est à nouveau confinée, alors que le nombre d'infection est sur une pente ascendante en Espagne', s'inquiète notamment Danske Bank. La semaine sera par ailleurs marquée par une nouvelle série de publications de résultats: Bayer, BP, Disney AXA, Siemens et adidas figurent notamment parmi les entreprises devant publier leurs comptes au cours des jours qui viennent.

