Marché : une temporisation 'logique'

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur une note défavorable mercredi matin, confirmant son reflux de la veille, dans un contexte d'attentisme avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - lâche 20 points à 5880,5 points, annonçant une ouverture dans le rouge. La séance d'hier s'était soldée par l'un des premiers retournements de tendance à Paris depuis le 1er octobre dernier. Au coup de cloche final, le CAC 40 cédait 0,4% à 5909 points. 'En situation de surchauffe depuis le dépassement des 5905 points, l'indice CAC 40 temporise logiquement après une longue séquence haussière peu commune', expliquent les analystes de Kiplink. 'D'un point de vue technique au-dessus des 5930 points, les résistances restent faibles', assure le gestionnaire parisien. Les investisseurs analyseront de près, dans la soirée, les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la Fed à la recherche d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux. Le marché semble pris entre des positions contradictoires. D'un côté, les investisseurs espèrent que la banque centrale américaine conservera un biais accommodant dans sa politique monétaire. De l'autre, après la série de records récemment inscrits par les Bourses, les opérateurs redoutent de voir se concrétiser des signaux de ralentissement de l'économie. A Wall Street, la séance de mardi s'est soldée par nouvelle cascade de records absolus avant une clôture en territoire positif, les principaux indices ayant été rattrapés par des résultats décevants dans la grande distribution.

