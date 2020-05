Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une série d'indicateurs économiques à surveiller Cercle Finance • 15/05/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert vendredi en début de séance dans le sillage de Wall Street qui s'est retournée à la hausse hier sous l'effet d'éléments purement techniques. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 25,5 points à 4297,5 points, annonçant une ouverture favorable. Le marché parisien avait déjà réussi à réduire ses pertes de moitié au cours de la dernière heure d'échanges hier pour clôturer sur un repli de 1,6%, après avoir perdu jusqu'à 3,4%. A Wall Street, les indices américains ont, eux, fini au plus haut du jour, après six heures de progression parfaitement linéaire. Au coup de cloche final, le Dow Jones reprenait ainsi 1,6% après avoir chuté un temps de 2%, tandis que le Nasdaq Composite s'octroyait une progression de 0,9%. L'avant-séance avait pourtant été ponctuée par des chiffres du chômage hebdomadaire bien pire que prévu. Le Département américain du Travail a en effet annoncé jeudi avoir dénombré 2,9 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3,2 millions la semaine précédente. D'après certains stratèges, les gérants américains sont venus se refaire du 'cash' sur les places européennes en vendant agressivement les actions libellées en euro afin de soutenir les valeurs américaines. Une série d'indicateurs au menu aujourd'hui aux Etats-Unis devraient aider les investisseurs à permettre de déterminer l'évolution du soutien budgétaire de Washington et de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs attendent, entre autres, l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, la production industrielle ainsi que la confiance des consommateurs du Michigan. En Europe, les intervenants de marché prendront connaissance des derniers chiffres du PIB en zone euro et en Allemagne au titre du premier trimestre, qui devraient faire apparaître une contraction plus modérée Outre-Rhin (-2,1%) que dans les autres pays européens (-3.8%). Une certaine volatilité pourrait néanmoins se manifester en ce jour dit des 'trois sorcières', marqué par l'arrivée à expiration de toute une série de contrats futurs et d'options.

