Marché: une semaine riche en statistiques information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement haussier lundi matin, alors que les investisseurs se préparent à digérer de nombreux indicateurs macroéconomiques dans les jours à venir.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 25,5 points à 6620,5 points, annonçant un prolongement des gains confortables de la semaine dernière.



Le marché parisien avait achevé la séance de vendredi sur un gain de 0,6% à 6594 points, s'arrogeant ainsi près de 2,8% sur la semaine écoulée et limitant sa perte annuelle à quelque 7,8%.



Wall Street a également connu une semaine particulièrement faste, le Dow Jones s'étant adjugé 4,2% et le Nasdaq plus de 8% sur les cinq derniers jours de Bourse.



Les acteurs de marché espèrent maintenant que la série d'indicateurs économiques américains attendus dans les prochains jours va permettre d'entretenir la dynamique favorable en place depuis la fin septembre.



Le ralentissement plus fort que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en octobre est venu atténuer les pressions qui s'exercent sur la Fed en vue d'une poursuite de sa politique monétaire ultra-restrictive.



Sur fond d'inquiétudes concernant la croissance mondiale, les investisseurs vont devoir sortir leur loupe pour y voir plus clair sur la conjoncture et sur la capacité de la Fed à orchestrer un 'atterrissage en douceur' de l'économie, le scénario rêvé des marchés à l'heure actuelle.



Parmi les indicateurs d'une semaine riche en chiffres, les investisseurs guetteront notamment des statistiques américaines ayant trait à l'inflation (prix producteurs, mardi), à la consommation (ventes au détail, mercredi) et à l'immobilier (mises en chantier, vendredi).



Tous ces éléments permettront aux intervenants de mieux deviner dans quelle mesure, et sous quel calendrier, la Réserve fédérale se décidera à relever de nouveau ses taux d'intérêt.



D'un autre côté, des indicateurs confirmant la bonne résistance de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Fed à se montrer encore plus agressive.



En point d'orgue dans la zone euro, la première estimation du PIB de troisième trimestre - qui sera communiquée mardi - devrait montrer que l'activité dans la région tient bon pour le moment.



La géopolitique sera également au menu de la semaine, avec la tenue du sommet du G20, qui se tiendra demain et après-demain en Indonésie.



Dans l'immédiat, la tendance devrait rester portée par l'orientation favorable des places boursières chinoises, qui bénéficient de la mise en oeuvre de nouvelles mesures anti-Covid visant à 'minimiser' l'impact du confinement sur l'activité économique et les services jugés essentiels à la population.