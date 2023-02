Marché: une semaine riche commence sereinement information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 11:54

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine avec une relative confiance (+0,2% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris), sur fond d'une actualité assez calme ce lundi avant des journées chargées tant en termes de statistiques que de résultats.



Si le calendrier de statistiques européennes est vide ce lundi, les jours prochains s'annoncent riches sur ce plan avec par exemple une estimation rapide du PIB dans la zone euro, l'inflation au Royaume Uni ou encore le taux de chômage en France.



Les intervenant de marché devraient aussi se montrer attentifs à de nombreuses données américaines, parmi lesquelles l'inflation, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board.



'Les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis pourraient faire évoluer les anticipations sur les taux d'intérêt', pointe Kiplink, mentionnant un consensus pour des taux annuels en léger retrait à 6,2% en données brutes et à 5,5% hors alimentation et énergie.



La semaine verra aussi la saison des résultats se poursuivre, avec entre autres ceux de groupes comme thyssenkrupp, Airbus, Heineken, Air Liquide, Nestlé, Renault et Allianz en Europe, mais aussi Coca-Cola et Cisco outre-Atlantique.



Pour l'heure, on notera que Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone ont annoncé une coentreprise pour créer une plateforme de marketing numérique, destinée aux besoins de protection des données personnelles des consommateurs en Europe.