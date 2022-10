Marché: une semaine riche commence dans le calme information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine de façon à peu près stable globalement (+0,1% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), après la parution de deux données majeures concernant la zone euro en cours de matinée.



Selon des estimations rapides d'Eurostat, le PIB de la zone a augmenté de 0,2% au troisième trimestre par rapport au précédent, et l'inflation a accéléré bien plus que prévu en octobre pour atteindre 10,7% en rythme annuel.



'Les données de l'inflation augmentent la probabilité que la BCE relève à nouveau ses taux directeurs de 75 points de base en décembre, d'autant plus que l'économie de l'euro a encore progressé', réagit-on chez Commerzbank.



Dans les jours à venir, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des indices d'activité PMI et ISM en Europe et aux Etats-Unis, du rapport américain sur l'emploi, ainsi que des décisions de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre.



'Pour la quatrième fois de suite, le comité de politique monétaire de la Fed va relever ses taux de 75 points de base. A ce rythme-là, l'écart avec le taux terminal tend à se réduire mais ce n'est pas la garantie que la fin est proche', prévenait-on vendredi dernier chez Oddo.



'Un PIB britannique plus faible contribuera à un relâchement des pressions sur les prix intérieurs, mais pas assez tôt pour empêcher la Banque d'Angleterre de relever ses taux', indiquait Capital Economics il y a dix jours, voyant le taux directeur monter jusqu'à 5%.



Par ailleurs, la saison des résultats continuera à battre son plein cette semaine avec par exemple Pfizer, AMD, Qualcomm, Moderna et Starbucks aux Etats-Unis, ou encore BP, GSK, Adecco, BNP Paribas, BMW, Solvay et Société Générale en Europe.



Pour l'heure, les actions du groupe de santé Fresenius et de sa filiale de dialyses Fresenius MedCare gagnent 3% à Francfort après leurs publications trimestrielles, et ce malgré des abaissements de perspectives de résultat net pour l'année en cours.