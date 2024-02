Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: une semaine chargée commence du bon pied information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Si Londres cède 0,1% ce lundi, les places continentales entament du bon pied (+0,4% à Francfort et à Paris) une semaine qui sera marquée, outre la poursuite de la saison des résultats d'entreprises, par de nombreuses statistiques des deux côtés de l'Atlantique.



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre de nombreux indicateurs en Europe, tels que le taux de chômage en France, l'indice ZEW en Allemagne ou encore le PIB et l'inflation britanniques.



Les opérateurs seront aussi attentifs à de nombreuses statistiques américaines pour janvier, comme les ventes de détail et la production industrielle ce jeudi, mais surtout les différents chiffres de l'inflation, à commencer par les prix à la consommation ce mardi.



'Des effets de base favorables laissent attendre un recul du taux d'inflation de l'ordre de trois dixièmes. Il ressortirait alors juste au-dessous du seuil de 3% sur un an pour la première fois depuis début 2021', indique-t-on à ce sujet chez Oddo BHF.



Sur le front des valeurs, Tod's s'envole de 17% à Milan après l'annonce par la société d'investissement L Catterton, en accord avec l'actionnaire majoritaire Diego Della Valle, d'une OPA sur les actions de la maison de luxe en vue d'un retrait de la cote.



A contre-courant du DAX à Francfort, SAP cède 1% alors que Pekka Ala-Pietilä, un ancien dirigeant de l'équipementier de réseaux finlandais Nokia, a été choisi comme futur président du conseil de surveillance de l'éditeur de progiciels.





