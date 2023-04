Marché: une séance atone à la veille de Pâques information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue peu changée jeudi à l'ouverture, les investisseurs préférant rester sur la réserve avant une interruption de quatre jours due au long week-end de Pâques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin avril - grignote 1,5 point à 7325,5 points, signalant un début de séance étale.



Toutes les places européennes d'Euronext seront fermées demain pour le Vendredi Saint, et le demeureront jusqu'au Lundi de Pâques inclus, tandis que les marchés américains resteront portes closes uniquement ce vendredi.



Sur cette semaine écourtée, le CAC affiche pour l'instant un score quasiment nul, signe des incertitudes qui pèsent actuellement sur les perspectives économiques.



L'approche du week-end pascal devrait limiter encore un peu plus l'appétit des investisseurs, tout comme l'imminence de la publication des statistiques mensuelles de l'emploi américain, qui paraîtront demain.



Ce rapport devrait montrer un rythme d'embauches ralenti aux Etats-Unis en mars, avec 225.000 créations de postes prévues contre 311.000 nouveaux postes au mois de février.



La statistique sera publiée alors que les grandes places mondiales seront fermées pour le Vendredi Saint, ce qui signifie que les acteurs de marché ne pourront réagir à ces chiffres qu'après le long week-end pascal.



En Europe, le ton de cette journée relativement atone sera donné dans le courant de la matinée par les chiffres de la production industrielle en Allemagne.



En dépit du récent rebond du secteur automobile et du reflux des prix de l'énergie, l'indicateur devrait s'être replié en février, essentiellement sous l'effet de la construction.



Les investisseurs américains attendent quant à eux un seul indicateur, celui des inscriptions hebdomadaires au chômage, avec l'espoir qu'il ne confirme pas l'hypothèse d'un sérieux coup de frein sur le marché du travail.



Les dernières nouvelles économiques n'ont rien fait pour inciter à l'optimisme récemment, certains analystes s'attendant désormais à une récession aux Etats-Unis plus profonde que prévu, et peut-être même dès le deuxième trimestre.



Avec la publication d'indicateurs macroéconomiques décevants, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt en mai aux Etats-Unis a légèrement diminué, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



L'éloignement d'un nouveau tour-de-vis monétaire de la Fed pèse sur les rendements des emprunts d'Etat américains, un mouvement de repli favorisé par la prudence de mise avant les chiffres de l'emploi.



Le rendement des Treasuries à dix ans évolue ce matin autour de 3,28%, son plus bas niveau depuis septembre dernier.



Après s'être de nouveau rapproché hier de la résistance des 1,1000 face au dollar, la monnaie unique s'est repliée au fil des heures et des statistiques mitigées des deux côtés de l'Atlantique, jusque vers 1,09.



Les marchés pétroliers sont eux aussi fragilisés par la crainte que le ralentissement actuel de l'économie se transforme en récession mondiale, avec un Brent qui cède ce matin 0,4% pour rallier les 84,6 dollars.