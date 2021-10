Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une salve d'indicateurs américains au menu information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse vendredi à l'ouverture, même si la prudence devrait limiter ses gains avant une série d'indicateurs américains. Vers 8h15, le contrat 'future' - échéance octobre - sur le CAC 40 progresse de 35 points à 6724 points, annonçant une poursuite de la progression des deux derniers jours. Les actions restent portées par le solide début de la saison des résultats trimestriels, avec un carton plein du côté des banques américaines, et par des chiffres de l'inflation mois problématiques que prévu aux Etats-Unis. La séance du jour à Wall Street sera animée par salve d'indicateurs économiques américains, dont les prix à l'importation, les ventes de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York et la confiance des consommateurs du Michigan. Face à la remontée de l'inflation et aux pénuries de biens, les ménages américains se montrent plus inquiets depuis quelques mois, même s'il n'y a pas encore eu de fortes répercussions au niveau de leurs dépenses. La journée sera également marquée par la publication des résultats trimestriels de la banque d'affaires Goldman Sachs, qui peuvent être considérés comme un baromètre pertinent de l'activité mondiale. Hier, Wall Street avait démarré la séance en trombe avant de la conclure de la plus belle des manières, c'est-à-dire au plus haut du jour, avec 11 secteurs sur 11 dans le vert. A la clôture, les trois principaux indices new-yorkais affichaient tous des scores supérieurs à 1,5%, une performance qui a permis au Dow Jones de revenir à moins de 2% de ses sommets du 16 août dernier. A Paris, le CAC 40 n'a pas réussi à accrocher les 6700 points, mais il s'en est fallu de peu puisque l'indice parisien engrangeait plus de 1,3% à 6685 points au terme des échanges. A en croire les analystes techniques, son prochain seuil de résistance se situe aux abords de 6705 points. A noter que cette dernière séance de la semaine pourrait se révéler plus volatile en raison de la journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de nombreux contrats à terme et d'options sur indices et actions.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.