Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une rechute se profile à l'ouverture Cercle Finance • 28/10/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rechuter mercredi à l'ouverture alors que des mesures de reconfinement se profilent un peu partout en Europe face à la seconde vague de la pandémie de coronavirus. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - lâche plus de 93 points à 4633 points, annonçant un début de séance délicat. De nombreux gouvernements européens multiplient les initiatives pour tenter de juguler l'accélération de la propagation du virus, qui menace une reprise économique mondiale déjà fragile. 'La résurgence des cas de Covid-19 et les discussions autour de potentiels reconfinements à l'échelle régionale soulèvent nombre d'interrogations quant à la poursuite de l'amélioration des données économiques', s'inquiètent les équipes de SPDR. En France, Emmanuel Macron devrait dévoiler dan la soirée toute une série de mesures visant à limiter la recrudescence du coronavirus et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a prévenu que les décisions prises pourraient être 'difficiles'. En Allemagne, Angela Merkel envisagerait d'imposer de nouvelles restrictions à la circulation qui pourraient prendre la forme d'un 'confinement léger'. Les investisseurs craignent que la reprise économique finisse par s'essouffler et que le potentiel de soutien budgétaire s'épuise. Les économistes rappellent que chaque jour de reconfinement de type mars/avril est susceptible d'amputer le PIB français de deux milliards d'euros. Dans ces conditions, les intervenants de marché privilégient les valeurs sûres, à commencer par les 'GAFAM' américaines qui ne semblent pas connaître la crise. Si le Dow Jones a cédé 0,8% hier soir, le Nasdaq a progressé -lui- de 0,5%, toujours soutenu par Apple, Microsoft ou Apple qui semblent plus invulnérables que jamais et dopés par la crise sanitaire, qui virtualise le mode de vie des consommateurs.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.