Marché : une réaction favorable aux chiffres de l'emploi

(CercleFinance.com) - Reprenant du service après le long week-end de Pâques, la Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin, portée par la réaction positive de Wall Street aux derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - bondit de 46 points à 6146,5 points, laissant présager une ouverture dans le vert. Les volumes s'annoncent toutefois relativement minces pour cette séance de reprise qui devrait rester calme faute de facteurs susceptibles d'influencer la tendance. La tendance pourrait cependant bénéficier de la clôture positive de la Bourse de New York lundi dans le sillage de solides indicateurs américains. Après un pont de trois jours, Wall Street a inscrit de nouveaux records absolus hier, avec un indice Dow Jones qui a grimpé de 1,1% à 33.527,2 points. Les investisseurs ont salué un 'coup de chapeau' notamment lié à la publication de l'ISM des services, qui s'est envolé de 8,4 points à 63,7 en mars, bien au-delà des 58,5 attendus. Autre très bonne surprise, le rapport sur l'emploi publié vendredi a révélé que l'économie américaine avait créé plus de 900.000 emplois non-agricole en mars, au lieu des 650.000 anticipés. Au-delà de l'élan imprimé par Wall Street, le marché parisien devrait profiter de nouveaux signes de détente au niveau des rendements obligataires souverains. Le taux du Bund allemand à 10 ans se stabilise ainsi à -0,33%, tandis que l'OAT française demeure également inchangée, à -0,08%. De son côté, le rendement des Treasuries à dix ans recule de deux points de base à 1,68%, le regain d'appétit pour le risque à New York se traduisant également par un certain intérêt pour les actifs refuges. Si la semaine s'annonce plutôt calme en termes de publications macroéconomiques, les investisseurs étudieront de près les résultats des sociétés américaines, qui devrait commencer à tomber à partir de la semaine prochaine. Les intervenants de marché pourront ainsi se faire une idée de la santé des entreprises et décider si Wall Street dispose encore d'une marge de progression dans les semaines qui viennent. 'Nous ne serions pas surpris d'assister à une forme de normalisation des gains historiques engrangés au cours de l'année écoulée, avec l'apparition de mouvements de repli logiques durant les 12 mois à venir', pronostique-t-on chez Raymond James.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.