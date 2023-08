Marché: une petite hausse malgré l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mardi en l'absence de catalyseurs sur les marchés et dans l'attente de plusieurs rendez-vous importants sur le front des banques centrales et de l'économie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 30 points à 7247,5 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



La séance de lundi avait été marquée par une pause des marchés d'actions, les investisseurs ayant préféré limité leurs initiatives en amont d'une semaine chargée.



Après avoir gagné plus de 1% dans la matinée, le marché parisien avait fini par céder une partie de ses gains en seconde partie de séance pour finir la journée sur une hausse d'à peine 0,5%.



Les places boursières américaines ont, elles, connu un parcours plus mitigé avec une envolée de 1,6% pour le Nasdaq, mais un repli symbolique de 0,1% pour l'indice Dow Jones.



Les volumes d'échanges et les variations devraient rester limitées ce mardi en l'absence d'événements économiques majeurs et de résultats d'entreprises de premier plan.



Les intervenants, en position d'attente, sont à la recherche du prochain élément susceptible de faire remonter les indices, ou au contraire alimenter le climat de prudence des dernières semaines.



Avec le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi, les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase d'aversion au risque qui a récemment secoué les marchés.



Autre rendez-vous très attendu, la publication, demain soir, des résultats trimestriels du concepteur de puces américain Nvidia permettra de savoir si l'engouement des marchés pour l'IA reste entier.



L'agenda macroéconomique s'annonce en revanche relativement mince aujourd'hui, avec tout de même la publication avant l'ouverture de Wall Street des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui permettra d'évaluer la santé du marché américain de l'immobilier.



Sur le compartiment obligataire, les anticipations de hausses de taux ne montrent aucun signe d'apaisement à l'approche de la réunion de Jackson Hole, avec des rendements au zénith sur l'ensemble de la courbe.



Le rendement du Bund à dix ans, taux de référence de la zone euro, suit le mouvement culmine à 2,70%, ce qui correspond à un retracement de ses pires niveaux du mois de février.



Le rendement des Treasuries à 10 ans s'établit à 4,34% après avoir franchi hier le seuil de 4,35%, un nouveau plus haut depuis 2007.



'Le marché monétaire prévoit que les taux d'intérêt aux Etats-Unis vont rester pendant une grande partie de l'année 2024 au-dessus de 5%, ce qui

soutient le dollar (absence de perspective de récession, donc aucune baisse des taux à venir)', expliquent les équipes de DeftHedge.



Le billet vert faiblit un peu face à l'euro, qui remonte vers 1,0920, les cambistes se résignant à attendre un signal des banquiers centraux à deux jours de l'ouverture de Jackson Hole.



Le brut léger américain perd 0,1% à 80,65 dollars le baril, pénalisé par le climat d'attentisme alors que la saison des ouragans atlantiques monte en puissance.