Marché: une petite hausse en attendant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note légèrement haussière vendredi à l'ouverture, à quelques heures de la publication du rapport sur l'emploi américain, un rendez-vous susceptible d'accroître un peu plus la pression sur des actions déjà mises à l'épreuve par les dernières annonces de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 44,5 points à 6288,5 points, annonçant une modeste progression en début de séance.



La prudence devrait limiter les prises de positions tranchées en attendant la parution des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui constitueront le point final d'une semaine qui aura été essentiellement vécue au rythme des décisions de la Réserve fédérale.



Wall Street a fini en net repli jeudi, pénalisée par les propos de Jerome Powell, le président de la banque centrale, qui avait enterré la veille les espoirs d'un 'pivot' vers une politique monétaire moins restrictive.



Le Dow Jones a fini la séance en baisse de 0,5%, tandis que le Nasdaq perdait 1,7%.



Les Etats-Unis n'étant pas encore passés à l'heure d'hiver, les statistiques de l'emploi pour le mois d'octobre du Département du Travail américain paraîtront à 13h30 (heure de Paris), contre 14h30 habituellement.



Les économistes prévoient en moyenne 242.000 créations de postes non-agricoles après les 263.000 annoncées en septembre, avec un taux de chômage toujours au plus bas, à 3,5%.



Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'emploi, qui pourrait les conduire à revoir leur scénario d'évolution des taux de la Réserve fédérale pour les prochains mois.



Un chiffre inférieur aux attentes montrerait que le resserrement monétaire orchestré par la Fed commence à porter ses fruits, un scénario de nature à justifier une pause dans son cycle de hausse des taux.



Au contraire, un chiffre au-dessus des attentes confirmerait la robustesse du marché du travail, et donc la bonne résistance de l'économie américaine, ce qui renforcerait les craintes de voir la Fed agir plus vite que prévu.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi sera déterminante pour les performances hebdomadaires: à ce stade, le CAC 40 accuse un repli symbolique d'à peine 0,5% sur la semaine.



Le rapport américain sur l'emploi n'est pas le seul indicateur économique attendu aujourd'hui, puisque les intervenants prendront aussi connaissance des PMI des services en Europe, des prix producteurs en zone euro et des chiffres de la production industrielle en France et en Allemagne.



Les rendements des emprunts d'Etat européens sont en hausse dans le sillage de ceux des Treasuries sous l'effet du renforcement des anticipations de relèvement des taux: celui du Bund allemand à dix ans évolue à 2,24%.



Son équivalent américain se fige, lui, autour de 4,12%.



Après avoir été dopé par les propos de Jerome Powell depuis mercredi soir, le dollar marque une pause autour de 0,9775 face à l'euro ce matin, ce qui le rapproche toutefois du record pluriannuel de 0,96 atteint le mois dernier.