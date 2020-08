Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une pause se profile à l'ouverture Cercle Finance • 04/08/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir autour de l'équilibre mardi matin, après sa forte hausse de la veille, les investisseurs restant inquiets face aux tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison août - grignote 11 petits points à 4885 points, signe avant-coureur d'une ouverture sans grand changement. Une certaine prudence semble l'emporter sur les places européennes ce matin alors que le gouvernement chinois s'est fermement opposé dans la nuit à ce qu'il considère comme des 'menaces' américaines à l'encontre des entreprises technologiques du pays. Le Ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les américains à cesser de 'politiser' les questions économiques et d'abuser du concept de sécurité nationale. 'Les problèmes politiques entre les Etats-Unis et la Chine continuent', déplorent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Le président Trump a annoncé hier que TikTok disposait d'un mois pour trouver un acquéreur sous peine de devoir fermer ses activités aux Etats-Unis', souligne la banque danoise. Hier, le marché parisien avait entamé le mois d'août sur une note de grande fermeté (+1,9%) devant beaucoup - et une fois encore - à la vitalité des 'GAFA'. A New York, le Nasdaq 100 s'est ainsi envolé de 1,4% lundi pour inscrire un nouveau record absolu de 11.080 points, essentiellement sous l'impulsion de l'action Apple (+2,5%). La séance promet d'être allégée en publications macroéconomiques aujourd'hui puisque seuls les prix à la production industrielle dans la zone euro et les commandes à l'industrie aux Etats-Unis figurent à l'agenda du jour. La saison des résultats continue, toutefois, de battre son plein et plusieurs ténors européens dont Bayer, Diageo, BP et Walt Disney doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui.

