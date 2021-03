Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une pause se dessine après le récent rebond Cercle Finance • 10/03/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en baisse mercredi matin, un regain de prudence venant interrompre le rebond du début de semaine avant la publication des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - cède 11 points à 5912 points, annonçant un début de séance sur une note négative. Le Département du Travail américain dévoilera ses statistiques mensuelles des prix à la consommation à 14h30 (heure de Paris), un rendez-vous très attendu au vu des craintes de résurgence de l'inflation et d'accélération de la remontée des taux d'intérêt qui ont récemment secoué les marchés. 'Les effets de base vont commencer à pousser l'inflation vers le haut en février, et cela va s'amplifier en mars, avril et mai', préviennent les économistes d'Oddo BHF. 'De plus, les prix de l'essence ont bondi le mois dernier', rappelle la banque privée parisienne. L'inflation est attendue à 1,7% sur un an, contre +1,4% en janvier, un niveau qui pourrait la porter entre 3% et 4% à la mi-2021, selon Oddo. Des chiffres supérieurs aux attentes seraient toutefois susceptibles de déclencher une nouvelle poussée des rendements obligataires et provoquer une nouvelle secousse sur les marchés. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 1,54%, un niveau très inférieur aux pics atteints la semaine passée. Le dix ans allemand évolue quant à lui sur une note stable, à -0,30%. Pour les stratèges d'UBS, la volatilité des rendements obligataires promet une route 'tortueuse' vers la reprise en Europe. Une enquête de Bank of America sur les allocations d'actifs montre toutefois que les investisseurs ont injecté 22,2 milliards de dollars dans les marchés d'actions la semaine dernière, un montant que la banque d'affaires américaine juge 'considérable'. L'indice de volatilité VIX est d'ailleurs orienté à la baisse ce matin perdant plus de 5% à 24 points. Après deux semaines de rotation sectorielle quasi-ininterrompue, le mouvement en faveur des valeurs cycliques semble en revanche sur le point de s'inverser. La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, les technologiques ayant signé leur meilleure journée depuis novembre dernier. Si le Dow Jones ne grapillait que 0,1% au final, le Nasdaq Composite bondissait lui de 3,7%, une performance qui lui permet de s'extraire de la zone de correction dans lequel l'indice était entré la veille.

