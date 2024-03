Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: une ouverture prudente en vue information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - En repli de l'ordre de 0,1%, les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture prudente pour cette séance des '4 sorcières', au lendemain d'une journée qui a vu l'indice parisien résister globalement à plusieurs statistiques ternes parues aux Etats-Unis.



'Les données américaines de cet après-midi ont été relativement mitigées', constatait jeudi soir Michael Brown, chez Pepperstone, pointant un rebond assez solide des ventes au détail, mais aussi une hausse annualisée des prix producteurs la plus forte depuis septembre.



'Il est très peu probable que les données fassent bouger le curseur en termes de perspectives du FOMC, la première baisse de 25 points de base étant encore susceptible d'intervenir en juin', jugeait cependant cet analyste de marché.



Ce troisième vendredi de mars sera marqué par les '4 sorcières', c'est-à-dire l'expiration trimestrielle de quatre types de produits dérivés, ainsi que par une nouvelle salve de statistiques aux Etats-Unis, dont les prix à l'importation et la production industrielle.



En attendant, les opérateurs parisiens doivent prendre connaissance sous peu de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois de février, annoncé en estimation provisoire à +2,9% en rythme annuel après +3,1% en janvier.



Dans l'actualité des valeurs, Bolloré a publié jeudi soir un résultat net part du groupe de 268 millions d'euros pour 2023, après 3,4 milliards l'année précédente, pour un chiffre d'affaires stable à près de 13,7 milliards (-5% en organique).



Euroapi a suspendu ses perspectives 2024, en raison de la suspension de la production d'APIs à son site italien de Brindisi sur des défaillances du contrôle qualité, situation qui devrait impacter la performance opérationnelle et financière du groupe.





