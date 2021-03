Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une orientation toujours positive Cercle Finance • 08/03/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rester favorablement orientée cette semaine à moins de nouveaux soubresauts sur le compartiment obligataire, ou de mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - avance de 46,5 points à 5827 points, annonçant un début de semaine dans le vert. Le marché parisien avait progressé de 2% la semaine passée et les investisseurs continuent d'espérer que les indicateurs économiques resteront solides, sans toutefois trop réveiller les rendements obligataires. Les Bourses mondiales semblent en effet demeurer à la merci d'un regain de tension sur le marché obligataire, dont la forte volatilité a provoqué bon nombre de remous sur les indices ces dernières semaines. Face à la récente poussée des rendements des obligations d'Etat - notamment dans la la zone euro - les investisseurs attendent une réaction ferme de la part de la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil des gouverneurs se réunira jeudi. Les intervenants de marché souhaitent que la banque centrale manifeste sa détermination à agir en cas de hausse persistante des rendements, par exemple en ayant recours à son programme d'achats d'urgence face à la pandémie, le fameux 'PEPP'. Après être retombés dans le rouge vendredi, les taux américains avaient tendance à repartir à la hausse ce lundi et le T-Bond à 10 ans affiche actuellement 1,59% de rendement, contre 1,56% en fin de semaine dernière. Certains stratèges estiment malgré tout que le redressement des rendements obligataires n'est que 'temporaire' et que les marchés d'actions devraient rester portés par la réouverture progressive des économies, par les bons résultats des entreprises et par le soutien perpétuel des banques centrales et des gouvernements. Quant au mouvement de rotation sectorielle en place depuis le début de l'année, il semble avoir pris de l'ampleur ces dernières semaines au vu vu de la vigueur affichées par les valeurs cycliques, financières et liées à l'énergie, toujours aux dépends des titres technologiques. Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l'inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l'évolution des prix.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.