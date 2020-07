Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une note positive en préouverture Cercle Finance • 02/07/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse jeudi matin dans l'espoir que les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi confirment la tendance au redémarrage de l'activité. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - progresse de 31 points à 4936,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif. Le rapport sur l'emploi américain sera livré par le Département du Travail à 14h30, avec un jour d'avance en raison de la célébration de la fête nationale américaine. Les récents indicateurs économiques - globalement meilleurs que prévu - ont suscité un regain d'optimisme concernant la santé de l'économie américaine avant la parution de ces chiffres. Les investisseurs attendent une confirmation de la tendance à l'accélération du rythme des créations d'emplois. Le consensus table sur 3,5 millions de créations d'emplois après 2,5 millions en mai et sur un reflux du taux de chômage autour de 13%. Certains analystes redoutent toutefois que l'accélération du coronavirus constatée aux Etats-Unis depuis la mi-juin entraîne de nouveaux confinements, et donc un nouvel ajustement du marché du travail. 'Cela ne manquera pas de créer des tensions supplémentaires au sein de la société américaine', avertit Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management, qui évoque une situation potentiellement défavorable vis-à-vis du scénario d'une reprise 'robuste' de l'économie. La séance sera animée par de nombreuses autres publications macroéconomiques, avec entre autres les chiffres de la balance commerciale aux Etats-Unis, ceux des inscriptions aux allocations chômage et les commandes à l'industrie. Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi, mais le Nasdaq était toutefois parvenu à inscrire un nouveau record absolu de clôture au-delà des 10.150 points. En Asie, la Bourse de Tokyo s'inscrivait en baisse de 0,1% en fin de séance. A noter que la semaine boursière à New York sera écourtée avec la fermeture des marchés d'actions américains demain, à la veille de la fête nationale, ce qui pourrait se traduire par un regain de volatilité.

