Marché : une note haussière avant un week-end prolongé

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin avant un week-end prolongé et alors que les investisseurs se préparent à une séance pour le moins chargée. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 40 points à 4684 points, annonçant une poursuite de la hausse des trois derniers jours. Entre la réunion de la BCE, plusieurs indicateurs économiques et les publications de résultats d'entreprises qui se poursuivent, les investisseurs ne devraient pas s'ennuyer aujourd'hui. Les mouvements pourraient toutefois rester limités avant un week-end de trois jours, tous les marchés d'Euronext devant rester fermés demain pour la Fête du Travail. Les annonces de la BCE sont attendues à 13h45 et seront suivies, à partir de 14h30, par une conférence de presse de Christine Lagarde, qui aura pour mission de rassurer les marchés quant aux moyens dont elle dispose pour faire face à la crise. 'Après 'l'échec' des Européens à se mettre d'accord sur un plan de relance européen solidaire, la BCE doit éviter un écartement des spreads entre les dettes souveraines', expliquent les équipes d'Aurel BGC. 'Elle pourrait annoncer de nouvelles mesures, notamment sur le montant de ses achats obligataires', indique le courtier parisien. Hier, la Fed avait réitéré sa promesse de faire tout son possible pour soutenir l'activité 'jusqu'à ce que l'économie soit sortie de la crise', ce qui avait permis à Wall Street de terminer sur des gains de plus de 2%. Au-delà de l'actualité des banques centrales, les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques majeures, à commencer par la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois d'avril. Autre rendez-vous important, la publication - en fin de matinée - de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, que les économistes attendent en baisse de 2% sur le deuxième trimestre. Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, prévues à 14h30, seront également surveillées de près après l'afflux de plus de 26 millions nouveaux demandeurs d'emplois aux guichets de l'assurance chômage ces cinq dernières semaines. La cote reste, en outre, animée par de nombreuses publications de résultats à Paris (Orange, Sanofi, Total) et dans le reste de l'Europe (BASF, Nokia, Shell). La saison des trimestriels se poursuivra aussi à Wall Street avec les publications, entre autres, de McDonald's, Twitter ou Visa.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.