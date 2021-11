Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une note de prudence avant plusieurs indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 08:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir autour de l'équilibre mardi matin après ses nouveaux records de la veille, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de plusieurs indicateurs sur l'économie des Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - grappille environ huit points à 7134,5 points, annonçant une ouverture en très légère hausse. Le marché parisien avait terminé la séance de lundi sur des gains de plus de 0,5% à 7126 points, dans des volumes toujours aussi négligeables avec seulement 3,15 milliards d'euros échangés. Le CAC entame malgré tout une septième semaine de hausse consécutive, grâce à l'inscription d'un dixième record de clôture en 11 séances et un cumul de gains annuels qui dépasse désormais les 28%. Avec une série de 20 séances sans la moindre consolidation supérieure à 0,2%, les actions françaises s'installent dans leur plus longue série haussière depuis la création du CAC en janvier 1988, puisque la séquence haussière de 2018 comportait quelques replis. Les marchés d'actions continuent de bénéficier d'une dynamique positive, portés à la fois par une saison de résultats favorable et des indicateurs économiques solides. Le thème de l'économie reste cependant un sujet très suivi et le marché suivra avec attention la publication de plusieurs statistiques américaines dans l'après-midi. L'attention des investisseurs se tournera en particulier vers la publication des ventes au détail, sachant que les premières indications disponibles semblent signaler une accélération de la consommation en octobre, reflétant à la fois un effet-prix et une hausse des volumes. Du côté de la production industrielle, les économistes attendent un rebond de l'ordre de 0,8% en octobre après son net repli du mois de septembre (-1,3%), en partie dû au passage de l'ouragan Ida. Les analystes font remarquer que la confiance des industriels est historiquement élevée malgré les pénuries diverses qui touchent le secteur et que les carnets des entreprises sont toujours bien remplis. Pour les analystes de Kiplink, l'extension haussière est appelée à se poursuivre à un rythme moins soutenu à Paris, mais suffisant pour enchaîner les records. 'Graphiquement, la zone de résistance des 7050/7080 points dépassée, l'indice CAC 40 devrait rapidement tester un nouveau plafond à 7150/7175 points', prédit le gestionnaire parisien. 'La tendance demeure nettement positive avec très peu d'éléments techniques contraires à court terme', ajoute Kipkink, qui rappelle au passage que les records sont faits pour être battus.

