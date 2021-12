Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: une modeste progression se profile à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin dans des volumes d'échanges qui s'annoncent réduits pour cette dernière séance complète avant le week-end de Noël.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance janvier - progresse de 26 points à 7067 points, annonçant une petite progression à l'ouverture.



Le volume de transactions devrait rester limité sachant que la place française, tout comme les autres grands marchés d'Euronext, fermera demain de manière anticipée à 14h05 avant les festivités de Noël.



Le marché parisien avait terminé la séance à son plus haut du jour hier, affichant un gain de plus de 1,2% à 7051 points, porté par un courant haussier qui s'était accentué après l'ouverture de Wall Street.



Le CAC a notamment profité de la solide performance d'Airbus qui s'est arrogé 4% après la confirmation en fin de journée d'un important contrat avec l'armée française, portant sur 169 hélicoptères Guépard.



Si le marché parisien a plutôt bien résisté aux turbulences de cette fin d'année en parvenant à redresser la barre au-dessus du cap des 7000 points, rien ne dit qu'il arrivera à terminer l'année au-delà de ce seuil symbolique.



Soutenu par des indicateurs encourageants, Wall Street a également opté pour une tendance haussière mercredi: le Dow Jones a fini sur une progression de plus de 0,7%, tandis que le Nasdaq Composite a pris 1,2%.



Restés sur la défensive ces derniers jours, les investisseurs se sont appuyés sur ces chiffres favorables pour repasser à l'achat sur les actions, en privilégiant notamment les valeurs liées à la consommation.



Les craintes d'une détérioration de la situation sanitaire avec la propagation rapide du variant Omicron continuent néanmoins de brider l'appétit pour le risque.



Les marchés ont semblé soulagés hier par la parution d'une dépêche de Bloomberg affirmant que 80% de personnes contaminées par Omicron étaient asymptomatiques, et que les admissions aux urgences restaient rares.



La Chine a néanmoins pris de nouvelles mesures de confinement ces dernières heures et le Dr Fauci, la référence américaine en ce qui concerne l'épidémie de Covid, a recommandé aux Américains d'éviter les grands rassemblements à Noël.



Cette dernière séance pleine avant la trêve de Noël sera par ailleurs chargée en indicateurs économiques, tout particulièrement de l'autre côté de l'Atlantique.



Les investisseurs prendront en effet connaissances aujourd'hui aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage, des commandes de biens durables, des dépenses des ménages, de la confiance des consommateurs du Michigan et des ventes de logements neufs.