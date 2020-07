Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une journée animée par les résultats et la Fed Cercle Finance • 29/07/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin sous une nouvelle avalanche de résultats de sociétés, à l'orée d'une journée qui sera surtout marquée par les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - recule de 3,5 points à 4923 points, signe annonciateur d'un début de séance prudent. Le début de matinée a été animé par un déluge de résultats trimestriels d'entreprises, dont les comptes du géant pharmaceutique Sanofi, du groupe chimique Solvay et du fabricant de matériel électrique Schneider. L'Europe n'est pas en reste, avec les publications du poids-lourd bancaire allemand Deutsche Bank, de la première banque italienne UniCredit et du numéro un mondial de la chimie, BASF. Les investisseurs semblent en tout cas partis pour adopter une attitude précautionneuse à quelques heures de la parution du communiqué du comité stratégique de la Fed, qui ne devrait réserver aucune surprise majeure. 'La Réserve Fédérale devrait garder les paramètres monétaires inchangés (...) mais nous nous attendons à une communication plus 'dovish' (c'est-à-dire un biais accommodant)', prédit Thomas Costerg, économiste sénior chez Pictet Wealth Management. 'La Fed est dans une attitude attentiste, mais se montrera certainement prêtre à ajouter des liquidités et/ou à signaler des taux pas pour encore plus longtemps', ajoute l'analyste. Sans attendre son communiqué prévu ce soir, la Fed a assuré dans la journée d'hier qu'elle avait l'intention de prolonger tous ses programmes de soutien monétaire au gouvernement, aux entreprises, et aux emprunteurs individuels jusqu'à la fin de l'année. Les investisseurs prendront également le temps de jeter un oeil sur les résultats des géants américains Boeing, GE et General Motors, tous attendus avant l'ouverture de Wall Street. Autre temps fort de la journée, les patrons d'Amazon, Apple, Facebook et Google sont appelés à témoigner aujourd'hui devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui dit exprimer une certaine inquiétude face à la 'position dominante' des géants de la tech.

