Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : une hausse difficile à rattacher à l'actualité Cercle Finance • 29/04/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi matin dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale et de plusieurs indicateurs économiques de premier plan. Ver 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 12,5 points à 4554,5 points, annonçant un début de séance légèrement favorable. Le marché parisien avait progressé de plus de 1,4% hier, ce qui porte ses gains sur les cinq dernières séances à 3,6%, une hausse difficile à relier au moindre élément d'actualité. 'Le moral des investisseurs a continué de s'améliorer du fait de la perspective de levée des mesures de confinement imposées en Europe, tandis que les prix pétroliers continuent de se stabiliser', fait toutefois valoir le courtier britannique Liberum. Sur le marché de l'énergie, le baril de pétrole brut léger américain confirme son orientation positive et grimpe actuellement de 8% à 13,4 dollars. A Wall Street, la vapeur s'est inversée mardi et les gains initiaux ont rapidement fondu, le Dow Jones ayant fini la journée sur un repli de l'ordre de 0,1%. Les investisseurs ont préféré jouer l'attentisme avant les décisions de la Fed, qui annoncera ce soir les conclusions de sa réunion de politique monétaire dans un communiqué. Les économistes n'attendent pas de grande surprise, sachant que l'institution a multiplié les interventions depuis le début de la crise et alors que ses taux se situent désormais entre 0% et 0,25%, lui laissant peu de marge de manoeuvre monétaire. 'Des rumeurs se font écho de l'expérimentation prochaine de taux négatifs, mais ce n'est pas notre scénario immédiat', indique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Le professionnel explique que ce sont les commentaires de Jerome Powell, susceptible d'acter la forte et rapide dégradation de l'activité, qui retiendront d'avantage son attention. 'Nous pensons que l'idée d'une Fed toute puissante et sans limite continuera de rassurer les investisseurs dans cet environnement anxiogène', assure toutefois Emmanuel Auboyneau. Les investisseurs attendent par ailleurs la première estimation du PIB américain de premier trimestre, qui devrait faire apparaître une chute de 4% de l'activité, une première aux Etats-Unis depuis six ans. Les chiffres de l'inflation en Allemagne, attendus dans le courant de la matinée, permettront quant à eux de savoir si les craintes de pressions déflationnistes sont justifiées. Un flot continu de résultats d'entreprise devrait également animer la séance avec, notamment, les publications très attendues de Boeing et GE au menu du jour. D'un point de vue technique, l'objectif sur le CAC 40 pourrait se situer à 4860 points, un niveau correspondant à 50% de retracement de la correction du mars, à en croire certains chartistes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.