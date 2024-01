Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: une hausse confortable à ce stade de la semaine information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - Après la journée très chargée de la veille, la Bourse de Paris se dirige vers une séance plus calme vendredi, ce qui devrait lui permettre d'afficher des gains confortables sur l'ensemble de la semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - gagne 55,5 points à 7538,5 points, annonçant une poursuite du mouvement haussier de la veille.



Le marché parisien avait signé un gain anecdotique de 0,1% à 7464 points hier, les investisseurs ayant visiblement été rassurés par le communiqué exempt de toute surprise de la BCE.



A l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs, la banque centrale a prudemment posé les jalons de la réorientation de sa politique monétaire et confirmé que les taux d'intérêt avaient vraisemblablement atteint leur pic.



'Nous continuons de penser que la BCE pourrait s'orienter vers des baisses de taux dès la fin du printemps, si la désinflation persiste et si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, liées à la géopolitique, ne s'aggravent pas davantage', prédisent les équipes de Goldman Sachs Asset Management.



La tendance positive a été renforcée par les chiffres meilleurs que prévu de la croissance américaine au quatrième trimestre, venus accréditer le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie aux Etats-Unis.



Wall Street en a profité pour aligner une nouvelle série de records avec un gain de 0,3% pour le Dow Jones, il est vrai bien aidé par le redressement spectaculaire en Bourse d'IBM (+9,5%) qui a profité de ses résultats encourageants.



L'agenda du jour s'annonce beaucoup plus calme, même si les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de l'indice PCE des prix, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui permettra aux marchés d'affiner leurs anticipations en matière de taux.



A en croire le consensus, l'inflation au sens du déflateur de la consommation devrait avoir augmenté de seulement 0,2% d'un mois sur l'autre en décembre.



'Si tel était le cas, cela mettrait le rythme inflation des trois derniers mois au-dessous de la cible de la Fed et ce serait à mettre dans la liste des indicateurs pouvant justifier une baisse de taux dans les prochains mois', rappellent les analystes d'Oddo BHF.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 affiche une hausse hebdomadaire de l'ordre de 1,2%, mais accuse encore un repli de 1% depuis le 1er janvier.



De bonnes nouvelles concernant l'inflation pourraient permettre au CAC de franchir de nouveau ses résistances des 7480, voire 7500 points, des niveaux qui avaient été enfoncés dès les premières séances de Bourse de 2024.





