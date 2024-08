Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: une fin de semaine bien orientée information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Si Londres cède 0,2%, les places d'Europe continentale continuent de progresser (+0,5% à Paris, +0,8% à Francfort) ce vendredi, alors que des économistes font preuve d'optimisme après la bourrasque estivale qui a affecté les marchés en début de mois.



'Les conditions se sont stabilisées après quelques semaines de turbulences sur les marchés financiers, et nous nous attendons à ce que le rebond des marchés actions au cours de la semaine écoulée se poursuive', affirme Capital Economics.



Selon le bureau d'analyse londonien, les retombées de la faiblesse des données américaines de début août 'ont été disproportionnées et reflètent en grande partie le dénouement rapide des positions surpeuplées sur certains marchés'.



'Si le risque d'une récession aux Etats-Unis a un peu augmenté, il y a peu de signes d'une crise plus importante', poursuit Capital Economics, qui maintient donc ses prévisions optimistes pour les marchés actions et plus largement les actifs 'risqués'.



De son côté, Barclays souligne que les données sur l'inflation américaine 'ont ouvert la voie à une première réduction de taux lors de la prochaine réunion du FOMC, bien que l'ensemble des données plaide toujours en faveur d'un rythme mesuré'.



'Selon nous, les craintes du marché concernant une augmentation significative du taux de chômage qui introduirait une asymétrie dans le cycle d'assouplissement continueront de s'estomper progressivement', ajoute la banque britannique.



Sur le front des données macroéconomiques du jour, les volumes des ventes au détail en Grande-Bretagne auraient rebondi de 0,5% en juillet après une baisse de 0,9% en juin, ce que l'ONS explique par 'des remises estivales et des événements sportifs'.



Autre chiffre de la matinée, le surplus commercial de la zone euro s'est accru à 17,5 milliards d'euros en juin (contre 12,4 milliards en mai) selon Eurostat, expliquant que les importations ont chuté de 2,4% pour des exportations quasi-stables (-0,2%).



Du côté des valeurs, STMicroelectronics (+2% à Paris et à Milan) et Infineon (+2% à Francfort) surperforment la tendance, au lendemain des résultats trimestriels solides de l'équipementier pour fabricants de puces Applied Materials.





