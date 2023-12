Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: une dynamique positive dans le sillage de novembre information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi pour la première séance du mois de décembre, les investisseurs ayant visiblement à coeur de poursuivre la dynamique favorable désormais bien installée sur les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - grimpe de 27,5 points à 7342,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur une hausse de 0,6% à 7310 points, s'arrogeant ainsi 7% sur le mois de novembre, ce qui le place en bonne position pour aligner une troisième semaine consécutive de progression.



La tendance bénéficie toujours de la spectaculaire modération de l'inflation, qui renforce de jour en jour les espoirs de prochaines baisses de taux de la part des grandes banques centrales.



Si le CAC vient de clore son meilleur mois de l'année, beaucoup d'analystes soulignent que le scénario du pire est désormais écarté, ce qui laisse augurer une nouvelle séquence de hausse pour les marchés d'actions.



Le mois de décembre est traditionnellement porteur pour les marchés boursiers à la faveur des habillages de bilan de fin d'année, qui voient les gérants vendre les titres moins performants pour privilégier les valeurs gagnantes afin de rendre leurs portefeuilles plus attrayants.



'Il faudra toutefois être attentif au discours de Christine Lagarde à 14h00 qui pourrait refroidir les ardeurs des investisseurs', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'En effet, la banque centrale est plus prudente sur les anticipations de baisses de taux que ne l'est le marché', rappelle le stratège.



La présidente de la BCE interviendra à la mi-journée à l'occasion d'un forum consacré à la supervision bancaire européenne devant se tenir à Francfort.



Les indices PMI manufacturiers de la zone euro, qui seront publiés dans la matinée, risquent par ailleurs de rappeler le marasme économique dans lequel le Vieux Continent est actuellement englué.



En attendant, le marché obligataire interrompt sa consolidation qui avait vu le rendement des Treasuries américaines à dix ans remonter hier au-delà de 4,35. Le Bund allemand de même échéance reste stable autour de 2,45%.



Du côté des devises, l'euro se redresse légèrement face au dollar, à 1,0910, et affiche une stabilité quasi-parfaite sur cette semaine marquée par un apaisement des craintes sur les politiques monétaires.



En repli de 0,1% à 75,9 dollars, le baril de WTI ne profite pas de l'annonce, hier, d'une baisse de la production des pays de l'Opep+, mais semble bien parti pour afficher une première hausse hebdomadaire après cinq semaines consécutives de baisse.





