Marché: une baisse hebdomadaire qui paraît contre-intuitive

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de faiblesse vendredi matin, s'acheminant ainsi vers une deuxième semaine consécutive de baisse malgré l'actualité porteuse des derniers jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - lâche 46,5 points à 8039,5 points, ce qui laisse entrevoir une ouverture sous le seuil des 8100 points.



La fébrilité du marché parisien s'inscrit dans le sillage du fort repli essuyé hier soir par Wall Street, où la remontée des rendements obligataires est venue alimenter la nervosité des investisseurs.



A ce stade de la semaine, le CAC accuse une baisse de 0,8%. A New York, les grands indices se dirigent eux aussi vers une semaine négative, avec un recul de plus de 2% pour le Dow Jones et de 0,3% pour le Nasdaq.



Cette rechute semble pourtant difficile à expliquer sur la base du flux d'actualités de la semaine, marqué par les résultats stratosphériques de Nvidia et des indices PMI attestant de la reprise économique en Europe.



Ce retournement de tendance pourrait bien trouver sa source dans la volonté des investisseurs d'engranger quelques prises de bénéfices alors que les places boursières mondiales ont volé de records en records récemment.



Outre les prises de profits, la tendance baissière peut être mise sur le compte de l'incertitude entourant le calendrier des futures baisses de taux de la Fed, une situation largement renforcée par les 'minutes' prudentes publiées cette semaine par l'institution.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans a repris une pente ascendante cette semaine pour flirter avec la barre de 4,50% hier, alors qu'il était revenu à des plus bas d'un mois la semaine passée.



'Au vu de la solide performance enregistrée par les marchés d'actions depuis le début du mois de mai, qui était justement due à un reflux des rendements obligataires, cela a servi d'excuse pour prendre partiellement ses profits', expliquent les équipes de Danske Bank.



Les investisseurs attendent désormais de se tourner vers les statistiques du jour, à commencer par les commandes de biens durables et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui paraîtront dans l'après-midi aux Etats-Unis.



Si le repli des Bourses vient un peu calmer le jeu après l'inscription de nombreux plus hauts historiques, la tendance positive reste pour autant intacte, estiment certains stratèges.



Selon les analystes de la banque privée suisse Lombard Odier, les marchés boursiers devraient ainsi poursuivre leur progression en 2024.



'Le scénario d'une croissance mondiale résiliente et d'une inflation en recul reste d'actualité malgré les incertitudes de court terme', soulignent Luca Bindelli, responsable de la stratégie d'investissement, et Edmund Ng, stratège actions senior.



'Ces vents porteurs pour les marchés actions devraient perdurer en 2024', assurent les deux spécialistes.





