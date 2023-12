Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: une activité limitée avec la trêve des confiseurs information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin après le long week-end de Noël, dans des volumes qui s'annoncent étroits, à la faveur de la poursuite de la dynamique favorable à l'oeuvre du côté de Wall Street.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 43 points à 7629 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le marché parisien marque une pause depuis quelques séances, dans des volumes sans relief, après avoir enchaîné une série de records dans l'anticipation de premières baisses de taux aux Etats-Unis l'an prochain.



A cinq jours de la clôture de l'exercice, l'indice CAC 40 affiche un gain annuel de l'ordre de 17%, soit l'une de ses meilleures performances des dix dernières années, mais reste scotché sous sa résistance des 7600 points.



Cette hausse contraste avec le lourd repli de 2022, dû à l'envolée des tensions inflationnistes et à la perspective d'un resserrement des politiques monétaires des grands banques centrales.



Les dernières séances de décembre sont généralement calmes, un phénomène qui devrait être renforcé cette année par la semaine écourtée (seulement trois séances à Paris) qui se profile entre Noël et le Nouvel An.



La tendance devrait néanmoins être soutenue par la hausse continue des marchés d'actions américains, qui étaient ouverts hier et qui semblent se préparer à une neuvième semaine consécutive de hausse.



Le Dow Jones a fini en hausse de 0,4% à 37.545 points mardi, tandis que le Nasdaq Composite a terminé la séance sur un gain de 0,5% à 15.075 points. Quant au S&P 500 (+0,4%), il a inscrit sa meilleure clôture de l'année à plus de 4.774 points.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour en Europe

comme aux Etats-Unis et il faudra attendre demain e la publication aux Etats-Unis des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



L'absence de liquidité en cette fin d'année et l'optimisme des investisseurs pourraient toutefois permettre aux indices d'aller plus haut, un peu comme si le 'rally' de fin d'année préparait le terrain pour 2024.



La récente évolution du message de la Réserve fédérale et, dans une moindre mesure, de la BCE, a apporté une nouvelle surprise favorable et une note d'espoir pour l'année qui vient.



Dans la zone euro, les investisseurs se disent que le revirement des taux et la fin du choc de pouvoir d'achat lié au renchérissement du loyer de l'argent pourraient favoriser un rebond après la récente stagnation.



Privés d'éléments directeurs les marchés obligataires américains ne cèdent en rien leurs gains de la semaine passée: le rendement des Treasuries à 10 ans perd même un point de base pour revenir sous 3,88%.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit son redressement face au dollar pour venir tester, à 1,1050, de nouveaux plus hauts depuis la mi-juillet, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.



Côté énergie, le pétrole confirme sa récente remontée avec un baril de brut

léger américain (WTI) qui soulève sa récente résistance des 75 dollars en se traitant autour de 75,5 dollars.





