Marché: un vent d'optimisme porte toujours les cours information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes restent orientées à la hausse ce matin, Paris gagnant près de 0,6% devant Francfort (+0,4%) et Londres (+0,2%).



Les marchés poursuivent sur leur lancée : hier, les chiffres encourageants autour de l'inflation US avaient déjà porté les cours.



Pour rappel, la hausse annualisée des prix à la consommation outre-Atlantique a ralenti en juin, à 3% en données brutes et à 4,8% hors énergie et produits alimentaires, des taux inférieurs à ceux qu'anticipait le marché en moyenne.



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance en fin de matinée de la production industrielle en mai corrigée des variations saisonnières. Celle-ci a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Prochaine étape, la publication, en début d'après-midi, des prix à la production pour juin aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Barry Callebaut publie un chiffre d'affaires de 6,29 milliards de francs suisses, en hausse de 3,6% (+8,1% en monnaies locales) au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, pour un volume des ventes en baisse de 2,7%, dans un environnement de marché difficile.



Swatch annonce un chiffre d'affaires net de 4 019 millions de CHF au 1er semestre 2023, en croissance de +18,0% par rapport à l'année précédente à taux de change constants (+11,3% à taux courants), malgré un effet de change négatif massif de -242 millions de CHF.



Enfin, Roche annonce que l'essai de phase III OCARINA II, évaluant son Ocrevus en injection sous-cutanée de 10 minutes deux fois par an, a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des patients atteints de SEP récurrente ou progressive primaire.