Marché : un timide rebond se profile à l'ouverture

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait tenter un petit rebond mardi à l'ouverture après son plongeon de la veille, qui n'a épargné aucune grande place boursière occidentale.

Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - progresse de 13,5 points à 4826 points, annonçant un début de séance en très légère hausse.

Le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un repli de 1,9%, amorçant un retour sous les 4820 points alors que Wall Street décrochait de plus de 3%.

Le pire a néanmoins été évité à New York hier, puisque les marchés d'actions américains n'ont pas subi de 'sell off' (correction) trahissant des ventes panique sur les titres les plus chèrement valorisés.

Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait environ 2,3% et le Nasdaq limitait son repli autour de 1,6%.

La secousse ayant touché Wall Street ne s'est pas propagée à l'Asie, où le Nikkei de Tokyo perdait moins de 0,1% mardi en fin de parcours.

Les investisseurs semblent néanmoins commencé à prendre la mesure de ce qui se prépare, c'est-à-dire des reconfinements stricts dans le monde occidental, comme à El Paso au Texas, qui avait déjà été très éprouvé lors de la première vague.

En France, deux conseils de crise doivent se tenir aujourd'hui et demain à l'Elysée, à l'issue desquels des décisions vont être prises, les pistes allant actuellement d'un couvre-feu dès la fin des heures de bureau à un re-confinement de plus en plus restrictif.

Dans un cas comme dans l'autre, la croissance française va aller au tapis au 4ème trimestre et préserver les achats de Noël - puis les congés de fin d'année - pourraient bien être un objectif inatteignable.

Dans ces conditions, les intervenants de marché vont suivre avec une grande attention les indicateurs économiques qui figurent au programme aujourd'hui, à commencer par l'indice de confiance du consommateur américains attendu dans l'après-midi.

'Jusque-là, malgré les diverses vagues épidémiques et l'absence de nouveau stimulus fiscal, le consommateur américain est resté relativement confiant', rappelle-t-on chez Oddo BHF.

Le début de journée a également été marqué par une impressionnante vague de résultats trimestriels, avec les publications de nombreux poids lourds européens de la trempe de BP, HSBC ou Novartis.