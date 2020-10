Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un support au niveau des 4870 points Cercle Finance • 08/10/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est annoncée en légère hausse jeudi matin alors que les marchés d'actions américains se sont bien repris hier après leur correction de mardi. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - avance de 21 points à 4901 points, préfigurant un début de séance favorable. Wall Street a réussi mercredi à effacer ses pertes de la veille, avec des gains qui se sont amplifiés au fil des heures. Au coup de cloche final, le Dow Jones comme le Nasdaq reprenaient autour de 1,9%. Donald Trump s'est acharné à rattraper en quelques tweets ce qui avait été considéré mardi comme une bourde stratégique, à savoir stopper les négociations du Congrès sur l'adoption d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Le président a notamment promis des aides ciblées au profit des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, comme le transport aérien ou l'hôtellerie et la restauration. Le thème d'inquiétude fondamental des marchés devrait donc rester la vie politique américaine. 'L'approche des élections aux Etats-Unis rend plus compliqué un nouveau plan de relance', reconnaît Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM. L'analyste prévient que l'incertitude liée à l'issue de la présidentielle américaine pourrait, avec les négociations sur le Brexit et la menace d'une 'seconde vague', entraver une reprise des marchés d'actions. Aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage seront encore très surveillés en début d'après-midi. 'Ces statistiques permettront de savoir comment le marché du travail a démarré le mois d'octobre, alors que les discussions sur la relance budgétaire apparaissent aujourd'hui au point au mort', indique un économiste. Autre élément d'inquiétude selon AXA IM, les niveaux de valorisation actuels, largement soutenus par les politiques monétaires, et qui n'offrent qu'un potentiel d'appréciation limité et qui rendent les marchés vulnérables. Vincent Ganne, analyste chez TradingView France, estime que le garant technique du rebond du CAC 40 se situe au niveau du support à 4870 points. 'Tant que ce dernier est préservé,le marché peut tendre vers le gap baissier du 21 septembre entre 4950 et 4978 points sur l'indice cash', souligne-t-il. Chez AXA Investment Managers, Gilles Guibout recommande aux investisseurs de se montrer 'sélectif' en privilégiant des sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges. Le gestionnaire d'actifs plaide ainsi pour une 'bonne diversification' devant permettre de faire face à un éventuel changement brutal du scénario économique.

