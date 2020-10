Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un suivi 'technique' des indices new-yorkais Cercle Finance • 09/10/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après avoir réussi à déborder le seuil des 4900 points hier, la Bourse de Paris devrait poursuivre son rebond vendredi en début de séance, dans le sillage des marchés américains et en l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - grignote 11 points à 4921,5 points, annonçant une ouverture en légère progression. Wall Street a enchaîné jeudi une seconde séance de hausse après des déclarations du président américain Donald Trump, selon lequel il y a désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès. Au terme des échanges, le Dow Jones reprenait 0,4% et le Nasdaq s'adjugeait 0,5%, tandis que le S&P 500 progressait de 0,8% pour revenir à son plus haut niveau depuis le 3 septembre dernier. 'Les acheteurs ont repris le contrôle des marchés dans l'optique d'une victoire probable de Joe Biden et les propos de Trump sont désormais considérés comme secondaires', commentent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Même les commentaires de Trump selon lesquels il se servirait des droits de douane comme une arme contre la Chine au cours de son second mandat n'a pas fait fléchir les marchés hier', souligne la banque danoise. Cette dernière séance de la semaine s'annonce peu intense sur le front des statistiques, avec la production industrielle britannique et les stocks des grossistes aux Etats-Unis comme seuls grands rendez-vous du jour. En Asie, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a toutefois gagné 2% vendredi suite à la publication d'un indice PMI Caixin des services en hausse à 54,8 en septembre, contre 54 au mois d'août, signalant une expansion du secteur tertiaire pour le cinquième mois consécutif. Certains observateurs font néanmoins remarquer que les volumes demeurent toujours aussi anémiques à Paris, avec seulement 2,5 milliards d'euros traités hier sur le CAC. Une activité faible, qui laisse effectivement penser que les acheteurs ne sont toujours pas là et que le CAC se contente d'un suivi 'technique' de la hausse des indices new-yorkais.

