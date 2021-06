Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un seuil d'inversion de tendance encore lointain Cercle Finance • 22/06/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'inscrire en hausse mardi dans les premiers échanges, poursuivant le petit redressement entamé la veille, l'optimisme sur la reprise l'emportant pour l'instant sur les inquiétudes liées à l'évolution de la politique monétaire. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison juillet - sur l'indice CAC 40 progresse de 26 points à 6616 points, annonçant un début de séance en territoire positif. Le marché parisien avait rebondi sans grand entrain hier (seulement 3,3 milliards d'euros échangés au terme de la séance), ses gains ayant rapidement plafonné autour de 0,5%, une hausse qui constituait le score de clôture. De manière symbolique, le CAC a toutefois réussi à renouer avec le seuil des 6600 points grâce à l'entame de séance tonitruante à Wall Street, qui gagnait trois fois plus de terrain que prévu (+1,8%) et effaçait l'intégralité de ses pertes de vendredi. Les investisseurs restent néanmoins circonspects après la nette inflexion de la communication de la Fed qui a caractérisé la semaine boursière écoulée. Les opérateurs ont subi vendredi une vraie douche froide lorsque James Bullard - le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis - a évoqué une hausse deux taux dès l'année prochaine, et non plus en 2023, 's'il devenait nécessaire de contenir les pressions inflationnistes'. Heureusement, les marchés d'actions européens affichent une forte capacité de résistance depuis le début de l'année, notamment grâce au processus de réouverture de l'économie et au redémarrage de l'activité. Autre élément rassurant, l'indice CAC 40 demeure encore à bonne distance de ses seuils techniques susceptibles d'entraîner un retournement de tendance, situés selon les analystes à 6300 et 6290 points. Cette nouvelle semaine aura, à n'en pas douter, une importance certaine et les investisseurs garderont un oeil attentif sur les indicateurs économiques et les signaux émis par les grandes banques centrales. Les intervenants de marché scruteront en particulier, aujourd'hui, l'indice de confiance du consommateur en zone euro, qui devrait avoir continué de progresser en juin malgré l'émergence du variant Delta très présent au Royaume-Uni. Quant aux ventes de logements anciens aux Etats-Unis, elles sont attendues en repli, essentiellement du fait d'un stock de maisons disponibles à la vente qui reste proche de ses plus bas historiques.

