Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un scénario économique devenu trop optimiste? Cercle Finance • 29/06/2021 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait légèrement rebondir mardi matin après son repli de la veille, même si les investisseurs pourraient se montrer prudents en attendant la publication de plusieurs indicateurs-clé sur la conjoncture. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grignote trois petits points à 6557,5 points, annonçant une modeste progression en tout début de séance. Le marché parisien avait fini au plus bas du jour hier, cédant 1% vers 6558 points, un score qui ne reflète pas de véritable pression vendeuse puisque seulement 2,9 milliards d'euros ont changé de mains au cours de la séance. Wall Street, de son côté, a réussi à inscrire un doublé lundi, le S&P 500 (+0,2%) ayant battu un troisième record absolu consécutif, tandis que le Nasdaq s'envolait de 1% et inscrivait de nouveaux plus hauts, notamment dans le sillage de Nvidia (+5%) et Facebook (+4%). Malgré les sommets établis à New York, les stratèges craignent que la volatilité opère son grand retour sur les marchés dans les semaines qui viennent, contraignant les intervenants à revoir leur appétit pour le risque. Pour les analystes d'Aurel BGC, les perspectives économiques sont peut-être devenues trop favorables, notamment au vu des statistiques inférieures au consensus récemment publiées aux Etats-Unis. 'Les scénarios consensuels pourraient se révéler trop optimistes sur la croissance mondiale au second semestre et sous-estimer les risques générés par le brutal rebond de l'inflation', estime le gestionnaire parisien. 'Le scénario économique du consensus pourrait sensiblement évoluer cet été, une fois le 'rebond technique' de la croissance passé', prévient Aurel. En ce sens, les chiffres de l'inflation allemande seront suivis de près aujourd'hui, même si la hausse des prix pourrait s'être modérée en juin du fait d'effets de base défavorables. Les analystes s'attendent malgré tout à ce que l'inflation en Allemagne atteigne des pics cet automne. Aux Etats-Unis sera publié dans l'après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui avait fortement rebondi depuis la fin 2020 mais qui demeure encore bien en-dessous de ses niveaux d'avant la pandémie.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.