Marché : un réveillon sous les 6000 points?

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en très légère baisse la dernière séance d'une année 2019 qui devrait voir l'indice CAC 40 signer sa meilleure performance en 20 ans. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule de deux petits points à 5972 points, annonçant une ouverture en repli modéré. Le marché marque une pause depuis quelques jours, dans des volumes peu fournis, après avoir récemment renoué avec des plus hauts depuis 2007 dans l'anticipation de la signature d'un accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Conséquence, le CAC a basculé hier sous le seuil des 6000 points, un phénomène qui n'a rien d'inquiétant puisque l'indice ne se trouve qu'à seulement 1% de son record annuel. Si personne n'avait vu venir le repli des places boursières européennes hier, le recul du CAC en direction des 5980 points ne compromet pas la tendance haussière globale, d'après les analystes. Selon les équipes de Kiplink, la configuration graphique de l'indice CAC 40 conserve ainsi une structure haussière avec des cibles à 6065 et 6085 points, avec en ligne de mire les 6110 points. Pour mémoire, le marché parisien s'est adjugé 26,5% depuis le début de l'année, du jamais vu depuis 1999. Le mouvement de marché le plus inquiétant se trouve sans doute du côté du compartiment obligataire, avec une tension du rendement des OAT qui affichent désormais leur pire niveau depuis la mi-juin, un coup d'arrêt à surveiller à en croire les intervenants de marché. A noter que la totalité des marchés au comptant d'Euronext fermeront aujourd'hui à 14h05. A l'exception de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda ce mardi.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance.