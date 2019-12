Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un répit bienvenu dans les tensions commerciales Cercle Finance • 16/12/2019 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin, toujours soutenue par la conclusion d'un accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine qui offre un répit bienvenu dans le dossier des tensions commerciales internationales, qui empoisonnait le marché depuis de longs mois. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - grimpe de 29 points à 5947,5 points, annonçant une ouverture favorable. Par le biais de ses médias officiels, Pékin a estimé samedi que le texte d'accord économique et commercial de phase 1 conclu avec Washington constituait une 'excellente nouvelle' pour les deux pays et le reste du monde. Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a même laissé entendre que le pays était désormais prêt à accueillir davantage de produits européens. L'enthousiasme des marchés pourrait cependant s'avérer de courte durée, préviennent les spécialistes, pour lesquels le protocole d'accord sino-américain n'entérine pas totalement l'espoir que Washington et Pékin parviennent à enterrer définitivement leurs différends commerciaux. 'Cet accord constitue effectivement une bonne nouvelle, reconnaît-on chez Danske Bank, mais la façon peu orthodoxe de l'officialiser et les signaux contradictoires envoyés depuis chaque camp laissent penser que les choses ne sont pas aussi lisses qu'en apparence'. Pour la banque danoise, la signature d'un accord 'de phase 2' pourrait se révéler nettement plus ardu qu'annoncé. 'Avec l'élection présidentielle américaine qui approche, nous ne prévoyons pas de nouvelle escalade de tensions en 2020. Mais nous envisageons certainement de nouveaux incidents de parcours', prévient Danske Bank. A l'approche de la nouvelle année, la volatilité des marchés pourrait donc s'accentuer, d'après certains stratèges, dont les équipes du courtier américain Raymond James. 'Plusieurs catalyseurs allant dans le sens d'une volatilité accrue sont présents, comme l'existence d'une procédure de destitution à l'encontre du président américain, l'élection de l'an prochain, en plus du renouveau des tensions commerciales', assène Raymond James. Dans l'immédiat, la séance en Europe sera principalement animée par les résultats des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats, qui permettront de savoir si la région est en passe d'éviter la récession après son inquiétant ralentissement des derniers mois.

